تشانغ أول صيني يتأهل للمشاركة بويمبلدون في حقبة التنس المفتوح

سيكون تشانغ تشي تشين، أول لاعب صيني خلال حقبة التنس المفتوح، الذي يشارك في القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون، بعد أن تأهل للبطولة الكبرى عقب الفوز على الأرجنتيني فرانشيسكو جيروندولو.

وتغلب تشانغ على جيروندولو في تصفيات البطولة، أمس الخميس، بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصلها 6-0، 6-3، 6-7، و7-6.

وسيكون تشانغ (24 عاما)، رابع لاعب صيني فقط، الذي يشارك في القرعة الرئيسية في بطولة كبرى خلال حقبة التنس المفتوح التي بدأت في 1968.

وسبق أن شارك الصينيون، وو دي (2013، و2014، و2016)، وتشانغ زي (2014 و2015) ولي تشي (2019)، في بطولة أستراليا المفتوحة.

وستنطلق بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية يوم الاثنين المقبل، بعد إلغائها في العام الماضي بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا.

المصدر: رويترز