انسحاب حاملة اللقب هاليب من بطولة ويمبلدون

أعلنت المصنفة ثالثة عالميا، سيمونا هاليب، حاملة لقب بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الجمعة، أنها انسحبت من نسخة العام الحالي للبطولة التي تقام على الملاعب العشبية، بسبب الإصابة.

وقالت اللاعبة الرومانية، التي توجت باللقب في آخر نسخة للبطولة الكبرى في 2019، عبر حسابها في موقع "إنستغرام": "بكل حزن أعلن انسحابي من البطولة لعدم اكتمال التعافي من إصابة في ربلة الساق".

ومن جهته، رد الحساب الخاص ببطولة ويمبلدون: "سنفتقدك هذه السنة سيمونا هاليب، عودي أقوى في 2022".

وكانت هاليب، تعرضت لتمزق عضلي في ربلة الساق في مايو الماضي خلال بطولة روما، وغابت بسببها عن بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس".

وتنطلق بطولة ويمبلدون، يوم الاثنين المقبل، وتحمل هاليب لقب البطولة منذ 2019، حيث ألغيت نسخة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات