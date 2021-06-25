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بعد دعوة رونالدو لشرب الماء بدل الكولا.. ميسي يتلقى هدية غريبة في عيد ميلاده (فيديو)

الرياضة

بعد دعوة رونالدو لشرب الماء بدل الكولا.. ميسي يتلقى هدية غريبة في عيد ميلاده (فيديو)
eomessi\Instagram
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احتفل لاعبو منتخب الأرجنتين بعيد الميلاد الـ34 لقائدهم ليونيل ميسي، أمس الخميس، في معسكر منتخب "التانغو" ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة "اقتحام" لاعبي الأرجنتين غرفة ميسي في الفندق، وهم يرددون أغاني احتفالية بالإسبانية إحياء لعيد ميلاد "البرغوث".

كما قدم كل لاعب هدية لميسي، كان بعضها طريفا، حيث أهدى نجم باريس سان جيرمان، آنخل دي ماريا، قبعة نالت إعجاب ميسي، بينما قدم له أحد أفراد الطاقم التدريبي الهدية الأكثر غرابة، وكانت عبارة عن وعاء ماء كبير.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن حصول ميسي على وعاء ماء في عيد ميلاده، هو ربما تناول بطريقة غير مباشرة للضجة الكبيرة التي أثارها البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مؤخرا، بعد دعوته غير المباشرة إلى شرب الماء بدلا من المشروب الغازي "كوكا كولا".

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وكان رونالدو، أثار جدلا واسعا مؤخرا، بعدما قام بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا" خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرتغال وهنغاريا في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، ورفع زجاجة مياه، قائلا: "اشربوا الماء".

المصدر: "آس"

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