الأولمبي المصري يتلقى ضربة موجعة مزدوجة.. مصطفى محمد يلتحق بتدريبات غلطة سراي

أعلن نادي غلطة سراي التركي، يوم الخميس، أن المهاجم المصري مصطفى محمد، اجتاز الكشف الطبي الدوري، وذلك تمهيدا للمشاركة في تدريبات فريقه، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد (2021-2022).

وكشف نادي غلطة سراي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مصطفى محمد خضع للكشف الطبي الذي يجرى قبل انطلاق كل موسم، بجانب كل من الجزائري سفيان فيغولي واللاعب داندري يدلين.

ووصل مصطفى محمد إلى إسطنبول من أجل المشاركة في التدريبات مع غلطة سراي استعدادا للموسم الجديد، الذي سيبدأ مبكرا بخوض التصفيات التمهيدية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أواخر يوليو المقبل.

ونشر مصطفى محمد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة جمعته مع مواطنه النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، دون الكشف عن كواليس أو ظروف التقاطه.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن قيام إدارة نادي غلطة سراي، بإبلاغ الاتحاد المصري كرة القدم برفضه مشاركة مصطفى محمد مع منتخب "الفراعنة" في أولمبياد طوكيو، التي من المقر أن تنطلق في أواخر شهر يوليو المقبل.

ووفقا لصحيفة "فناتيك" التركية فإن غلطة سراي راسل بشكل رسمي الاتحاد المصري كرة القدم، وأكد رفض مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو.

ويجري مصطفى محمد محاولات مع إدارة النادي التركي من أجل الموافقة على مشاركته مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2021، وتحقيق حلمه بالتواجد في البطولة وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة قبل تحديد الأسماء النهائية المشاركة في الأولمبياد في 30 يونيو الجاري.

وأكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يتسلم أي رد رسمي من نادي غلطة سراي بشأن مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق في أولمبياد طوكيو سواء بالموافقة أو الرفض.

وأوضح الاتحاد أن الاتصالات قائمة مع جميع الأندية التي يشارك فيها اللاعبون المحترفون الذين يرغب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، ولم يتم حسم الأمر حتى الآن، وفي حال وصول أي رد رسمي من أي ناد سيتم الإعلان عنه.

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كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح مع منتخب الفراعنة في أولمبياد "طوكيو 2020"، فقد أكد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، أن فرص مشاركة نجم ليفربول في أولمبياد طوكيو ليست كبيرة بسبب عدم ترحيب فريقه بالفكرة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "لا أريد أن أقول إنها (فرص صلاح) منعدمة، لكنها ليست كبيرة".

وأضاف المسؤول في اتحاد الكرة المصري قائلا: "حصل حوار مع محمد صلاح في معسكر المنتخب الأول وأبدى رغبة بالتواجد في الأولمبياد وأكد أنه مستعد لقيادة المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو".

وتابع: "أرسلنا خطابا بالفعل لنادي ليفربول لتأكيد المواعيد بعد قرعة البطولة، وليفربول ألقى الكرة في ملعب الجهاز الفني".

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وأكد مجاهد، أن ليفربول "لم يرحب" بفكرة مشاركة صلاح في الألعاب الأولمبية وكذلك بالنسبة لبقية اللاعبين الأفارقة، لأنهم سيشاركون في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام منتصف الموسم المقبل، لكنه شدد على أن الرد النهائي سيأتي خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المفترض أن يلعب منتخب "الفراعنة" المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ومن ثم الأرجنتين وأستراليا يومي 25 و28 من الشهر ذاته على الترتيب.

المصدر: وكالات