بيل يكشف بشكل ساخر أين سيلعب راموس في الموسم المقبل!

كشف جناح نادي ريال مدريد، الدولي الويلزي غاريث بيل، عن مستقبل زميله السابق في الريال، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، الذي رحل عن صفوف "الميرينغي" هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

ويستحوذ رحيل راموس عن ريال مدريد على معظم أحاديث لاعبي النادي الملكي خلال الآونة الأخيرة، لدرجة أن ظهور أي منهم في وسائل الإعلام، يجذب الانتباه مباشرة للحديث عن وجهة المدافع المخضرم المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الريال.

وقال بيل، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن مستقبل راموس في الموسم المقبل: "نعم أعرف أين سيلعب".

وواصل حديثه وهو يبتسم: "في خط الدفاع".

وبسؤاله عما إذا كان مستعدا للعمل مع مدرب ريال مدريد الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب تجربته مع توتنهام، أوضح: "ليس لدي خيار آخر، فأنشيلوتي سيكون مدربا لريال مدريد وأنا لاعب في الفريق".

ومن المقرر أن يعود بيل إلى الريال مع بدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي توتنهام.

ويتبقى عام واحد على عقد بيل مع ريال مدريد، وأفادت العديد من التقارير الصحفية، بأن الويلزي لا يرغب في الرحيل حتى نهاية عقده، في ظل الراتب المرتفع الذي يتقاضاه حاليا مع "الميرينغي".

المصدر: وكالات