بنزيما يتخطى رقم زيدان القياسي مع منتخب فرنسا (فيديو)

أنهى المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، صيامه التهديفي الطويل مع منتخب "الديوك" خلال لقاء البرتغال، أمس الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا.

وسجل بنزيما، هدف التعادل لفرنسا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 47.

هدف كريم بنزيما ضد البرتغال وهدف العوده للمباراة pic.twitter.com/e7AXPvAdxQ — اهلاوى (@KhaledAmr2525) June 23, 2021

ووقع مهاجم ريال مدريد الإسباني، على أول هدف له بقميص منتخب فرنسا، منذ 8 أكتوبر 2015، أي بعد غياب دام 5 أعوام و258 يوما.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصاءات كرة القدم، أن بنزيما، أصبح أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة ببطولة كبرى لفرنسا (كأس العالم وكأس أوروبا)، بعمر 33 عاما و186 يوما، متجاوزا الأسطورة زين الدين زيدان، الذي أحرز أكثر من هدف في شباك إنجلترا في كأس أوروبا عام 2004، وعمره حينها 31 عاما و356 يوما.

33y 186d - Karim Benzema is now the oldest player ever to score more than once in a major tournament match for France (World Cup/EUROs), overtaking Zinedine Zidane (31y 356d) v England at EURO 2004. Magnifique. #FRA#EURO2020pic.twitter.com/r8Kg7Dn35m — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

وبات بنزيما، ثالث لاعب يسجل ثنائية لفرنسا في كل من بطولتي كأس العالم، وأمم أوروبا، بعد تيري هنري، وزين الدين زيدان.

وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، استدعى بنزيما إلى صفوف منتخب "الديوك"، للمشاركة في النسخة الحالية لبطولة كأس أوروبا، وذلك بعد غياب طويل دام أكثر من خمسة أعوام، بسبب قضية ابتزاز بفيديو جنسي ضد زميله السابق في المنتخب الفرنسي، ماثيو فالبوينا.

المصدر: "أوبتا"