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احتجاجا على قانون مثير للجدل.. مشجع بعلم قوس قزح يقتحم لقاء ألمانيا والمجر (فيديو)

الرياضة

احتجاجا على قانون مثير للجدل.. مشجع بعلم قوس قزح يقتحم لقاء ألمانيا والمجر (فيديو)
Reuters
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اقتحم مشجع ألماني يحمل علم "قوس قزح"، الذي يمثل "مجتمع المثليين"، ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، قبل بدء مباراة ألمانيا والمجر، أمس الأربعاء.

وظهر المشجع وهو يقتحم أرضية الملعب ملوحا بعلم مجتمع "المثليين" أمام اللاعبين، وذلك أثناء عزف النشيد الوطني للمجر قبل بدء المباراة، قبل أن يقوم رجال أمن الملعب بتوقيفه وأخذه بعيدا عن أرضية الملعب.

كما أطلقت الجماهير الألمانية التي احتشدت في مدرجات الملعب، صافرات استهجان أثناء عزف النشيد المجري.

وأراد المشجع "مقتحم الملعب" والجماهير الألمانية من خلال تصرفاتها هذه، تأكيد دعمها لـ"مجتمع المثليين"، والاحتجاج على قانون أقرته الحكومة المجرية (الهنغارية)، يمنع مشاركة أي محتوى يتطرق إلى المثلية الجنسية أو تغيير الجنس مع القاصرين.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ألمانيا والمجر، التي تدخل في إطار الجولة الثالثة الختامية للمجموعة السادسة ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، لتتأهل ألمانيا إلى الدور ثمن النهائي، في حين ودعت المجر المسابقة القارية.

المصدر: sport-express.ru

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