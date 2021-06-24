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كوبا أمريكا.. البرازيل تفوز بشق الأنفس على كولومبيا (فيديو)

الرياضة

كوبا أمريكا.. البرازيل تفوز بشق الأنفس على كولومبيا (فيديو)
Reuters
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حقق المنتخب البرازيلي فوزا صعبا على كولومبيا، بنتيجة 2-1، في مباراة جمعتهما فجر اليوم الخميس، في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.

وافتتح لويس دياز، التسجيل لكولومبيا، في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك روبرتو فيرمينو، التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 78، ومنح كاسيميرو نقاط الفوز للمنتخب البرازيلي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويحتل منتخب البرازيل، صدارة المجموعة الأولى، بتسع نقاط، فيما يأتي المنتخب الكولومبي في الوصافة بأربع نقاط، وبيرو في المركز الثالث، بأربع نقاط أيضا، والإكوادور رابعة بنقطتين، فيما تتذيل فنزويلا الترتيب بنقطتين. 

وكانت البرازيل ضمنت التأهل إلى دور الثمانية، بينما تتنافس كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا على ثلاثة مقاعد أخرى.

المصدر: RT

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