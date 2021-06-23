تشكيلة ألمانيا وهنغاريا وسيناريوهات تأهلهما لثمن نهائي "يورو 2020"

يحتضن ملعب "أليانز أرينا" مساء اليوم الأربعاء في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش في مدينة ميونخ مباراة مصيرية بين ألمانيا وهنغاريا في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن "يورو 2020".

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواخيم لوف (61 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الهنغاري:

في المقابل، سيعتمد الإيطالي ماركو روسي (56 عاما) المدير الفني لمنتخب هنغاريا، على التشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الفاصلة ضد نظيره الألماني:

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليحجزا مقعدا له في دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

بينما يقبع منتخب هنغاريا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة، ولا بديل له عن الفوز لمواصلة مشواره في "يورو 2020".

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست، مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتقام مباريات نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT