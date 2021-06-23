تشكيلة منتخب البرتغال أمام فرنسا وسيناريوهات تأهله إلى ثمن نهائي "يورو 2020"

يخوض منتخب البرتغال مباراة مصيرية أمام نظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في "يورو 2020".

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس (66 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لخوض هذه المباراة الفاصلة ضد نظيره الفرنسي، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست:

بينما اختار المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب (52عاما) التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره البرتغالي:

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة القارة العجوز، بينما يشغل منتخب البرتغال المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط، ولا تزال جميع الاحتمالات قائمة بالنسبة له.

وفي ما يلي سيناريوهات تأهل البرتغال:

في حال فوز منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو وزملائه، أو تعادله مع فرنسا سيتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

كما سيتأهل منتخب البرتغال حتى في حال الخسارة بفارق هدفين أو أقل أمام فرنسا، ولكن شرط أن يتعادل منتخب هنغاريا أو يخسر أمام نظيره الألماني.

والفكرة في هذه الحسابات، أن منتخب البرتغال يتفوق على منتخبي أوكرانيا وفنلندا اللذين يحتلان المركز الثالث في مجموعتيهما وبرصيد 3 نقاط أيضا لكل منهما، حيث يبلغ فارق الأهداف للبرتغال (+1) قبل مباراته ضد فرنسا، مقابل (-1) لأوكرانيا، و(-2) لفنلندا.

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ويتم استبعاد منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست، مما يعني أن مهمة البرتغال هي أن تحافظ على تفوقها بفارق الأهداف على أوكرانيا وفنلندا لكي تتأهل إلى ثمن النهائي حال خسارتها أمام فرنسا واحتلالها المركز الثالث في مجموعتها.

وحتى لو تساوى المنتخب البرتغالي مع الأوكراني بفارق الأهداف، فستكون الأفضلية "لبرازيليي أوروبا" بحكم أنه أحرز أهدافا أكثر، ولذلك ستكون هزيمته أمام فرنسا بفارق هدفين أو أقل من مصلحته، ولكن شرط عدم فوز هنغاريا على ألمانيا، لأنه في هذه الحالة ستتراجع البرتغال للمركز الرابع وستودع البطولة رسميا.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست، مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT