شاهد.. حارس يسجل هدفا في مرماه على طريقة لاعبي الكرة الطائرة في "يورو 2020"
Reuters /Marcelo Del Pozo
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سجل حارس مرمى منتخب سلوفاكيا مارتين دوبرافكا هدف التقدم لنظيره الإسباني في المباراة المصيرية بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في "يورو 2020".
وسدد لاعب خط الوسط الإسباني بابلو سارابيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 30، ارتطمت بالعارضة وتابعها مارتين دوبرافكا في شباكه على طريقة لاعبي الكرة الطائرة، في محاولة منه لإبعادها.
هدف اسبانيا الأول ! pic.twitter.com/in3BGGtLw3— Leo نَواليولاّ. (@inill77) June 23, 2021
وضاعف المدافع الإسباني إيميريك لابورت النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.
المصدر: RT