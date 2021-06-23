شاهد.. حارس يسجل هدفا في مرماه على طريقة لاعبي الكرة الطائرة في "يورو 2020"

سجل حارس مرمى منتخب سلوفاكيا مارتين دوبرافكا هدف التقدم لنظيره الإسباني في المباراة المصيرية بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في "يورو 2020".

وسدد لاعب خط الوسط الإسباني بابلو سارابيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 30، ارتطمت بالعارضة وتابعها مارتين دوبرافكا في شباكه على طريقة لاعبي الكرة الطائرة، في محاولة منه لإبعادها.

إقرأ المزيد

وضاعف المدافع الإسباني إيميريك لابورت النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

المصدر: RT