لقطة كوميدية.. العارضة تحرم ليفاندوفسكي من هز شباك السويد بكرتين رأسيتين متتاليتين في "يورو 2020"

أهدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة ذهبية لإدراك التعادل أمام نظيره السويدي في اللقاء الجاري بينهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في "يورو 2020".

وسدد ليفاندوفسكي كرة من داخل منطقة الجزء، في الدقيقة 17، ارتدت من العارضة، وتابعها مرة أخرى وهو على أبواب المرمى، ولكنها اصطدمت بالعارضة كذلك وارتدت ومرت من بين قدمي المهاجم البولندي وأحد زملائه، وأبت أن تدخل الشباك السويدية.

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وأخفق ليفاندوفسكي الملقب بـ"ليفان_غول_سكي" في لإدراك التعادل لبلاده، رد على هدف التقدم الذي سجله السويدي إيميل فورسبيرغ مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة بداية اللقاء على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية.

المصدر: RT