شاهد.. السويد تصعق بولندا بهدف مبكر في مباراة مصيرية ضمن "يورو 2020"
Reuters /Maxim Shemetov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qooh
فاجأ المنتخب السويدي نظيره البولندي بهدف مبكر، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثالثة الختامية ضمن منافسات المجموعة الخامسة لـ"يورو 2020".
وسجل السويدي إيميل فورسبيرغ هدف التقدم لبلاده في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة بداية اللقاء على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية.
هدف السويد الاول #EURO2020— بث مبارياا (@1p_vev) June 23, 2021
pic.twitter.com/DmnZJbzikS
المصدر: RT