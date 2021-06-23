"يورو 2020".. بولندا بقيادة "ليفان_غول_سكي" تخوض مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين!

يحتضن ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، مساء اليوم الأربعاء، المباراة المصيرية لمنتخب بولندا أمام نظيره السويدي، في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة ضمن "يورو 2020".

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب السويد، يان أندرسون (58 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره البولندي، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى:

بينما وضع البرتغالي باولو سوزا (50 عاما)، المدير الفني للمنتخب البولندي "النسور البيضاء"، التشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته المصيرية ضد نظيره السويدي:

ويشغل المنتخب البولندي المركز الرابع والأخير في سلم ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط، ولا بديل له عن الفوز للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

بينما يتصدر منتخب السويد قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط، وكان قد ضمن بلوغه الدور التالي للبطولة قبل هذه الجولة.

المصدر: RT