الحكومة البريطانية تسمح بحضور 60 ألف مشجع في نهائي كأس أوروبا

قالت الحكومة البريطانية، إن سعة ملعب "ويمبلي" في لندن، ستزيد في مباريات قبل نهائي ونهائي بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" إلى أكثر من 60 ألف متفرج.

وهذا العدد، يعني أن الملعب سيسمح بحضور 75 بالمئة من سعته الكاملة في آخر ثلاث مباريات من البطولة والتي ستختتم في النهائي في 11 يوليو المقبل.

ويتعين على حاملي تذاكر المباريات، إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا، أو إثبات حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس، بمعدل جرعتين قبل 14 يوما من المباراة.

وجاء هذا الإعلان بعد دعوة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، يوم الاثنين الماضي، إلى نقل المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا من إنجلترا بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا في البلاد.

وتحددت سعة "ويمبلي" بنحو 22500 متفرج في مباريات دور المجموعات الثلاث التي أقيمت مؤخرا، وكذلك مباراة دور الستة عشر بين إيطاليا والنمسا المقررة يوم السبت المقبل، لكنها سترتفع إلى 40 ألف متفرج في المباراة الأخرى بدور الستة عشر، والتي ستقام في الـ29 من الشهر الحالي والتي قد تشارك فيها إنجلترا.

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، تقام في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ.

المصدر: رويترز