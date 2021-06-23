4 مواجهات حاسمة الليلة في مجموعات كأس أوروبا

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وستكون مباريات اليوم الأربعاء، مصحوبة بالإثارة والندية.

ويلعب منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا، وبولندا مع السويد لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، فيما يواجه المنتخب الألماني نظيره المجري، ويقابل المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي في ختام مباريات المجموعة السادسة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

سلوفاكيا × إسبانيا – الساعة السابعة مساء.

بولندا × السويد – الساعة السابعة مساء.

ألمانيا × المجر– الساعة العاشرة مساء.

فرنسا × البرتغال – الساعة العاشرة مساء.

المصدر: RT