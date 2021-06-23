ديمبيلي يخضع لجراحة جديدة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة

أعلن نادي برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده ضد المجر في كأس أوروبا، يحتاج إلى جراحة من المتوقع أن تبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.

LATEST NEWS | @Dembouz has a dislocation of the biceps tendon in his right knee and will need surgical treatment.



Details: https://t.co/RmiNhwpXMkpic.twitter.com/kEfjx6yVf8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 22, 2021

وذكر مصدر مقرب من ديمبيلي، أن اللاعب البالغ 24 عاما، والذي غادر المنتخب الفرنسي بعد الإعلان أن إصابته ستبعده حتى نهاية بطولة كأس أوروبا الحالية، قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبا.

وهذه هي الإصابة الثانية المماثلة التي يتعرض لها ديمبيلي، بعدما أصيب بتمزق في وتر فخذه الأيمن في فبراير 2020.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو في أغسطس 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه النادي الكتالوني للاعب، عانى "دمبوز" من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.

وتعرض في الموسم الأخير إلى إصابة واحدة، وخاض 44 مباراة مع برشلونة وسجل 11 هدفا.

المصدر: وكالات