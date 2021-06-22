ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع "الفتى الذهبي" هالاند

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية يوم الثلاثاء بأن ريال مدريد توصل لاتفاق مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لضمه هذا الصيف.

وقالت "لا ريبوبليكا" في تقرير لها، إن ريال مدريد حصل بالفعل على موافقة النجم الشاب إيرلينغ هالاند للانضمام إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية، بينما لم يحسم اتفاقه مع بورسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضا لدورتموند بقيمة 110 ملايين يورو، لكنه قوبل بالرفض من النادي الألماني الذي طلب 175 مليون يورو.

ومن المقرر، أن ينخفض سعر هالاند في الصيف المقبل إلى 75 مليون يورو فقط، وفقا للبند الموجود في عقده.

ويثق ريال مدريد في أن دورتموند سيستسلم في نهاية المطاف، وسيوافق على العرض الحالي، لتجنب خسارة 30 مليون يورو، إذا لم يسمح لهالاند بالرحيل خلال الصيف الجاري.

المصدر: وكالات