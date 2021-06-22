شاهد.. هدف ماكغريغور في "يورو 2020"

ساد التعادل الإيجابي (1-1) الشوط الأول للمباراة المصيرية بين منتخبي كرواتيا وإسكتلندا، في الجولة الثالثة الختامية ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وضع اللاعب الكرواتي نيكولا فلاسيتش منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17، ورد الإسكتلندي كالوم ماكغريغور بهدف التعادل في الدقيقة 42 من زمن اللقاء المقام على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

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ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" صورة للمقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا، وهو يتابع المباراة في إحدى الحانات، ويظهر كالوم ماكغريغور صاحب هدف إسكتلندا، على الشاشة التي يتابع من خلالها مجريات اللقاء.

المصدر: RT