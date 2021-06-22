رسميا.. إنتر ميلان يخطف التركي تشالهانوغلو من جاره اللدود ميلان مجانا

أعلن إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تعاقده مع التركي هاكان تشالهان أوغلو، في صفقة انتقال حر من غريمه ميلان.

وأصدر إنتر ميلان بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، يعلن من خلاله توقيع هاكان على عقد جديد يمتد حتى صيف 2024، مؤكدا أن اللاعب التركي أجرى الفحوصات الطبية بنجاح صباح اليوم الثلاثاء.

وينتهي عقد هاكان مع ميلان بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد بينهما، الأمر الذي دفع بالتركي للبحث عن فريق جديد.

وودع هاكان جماهير ميلان اليوم بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "انستغرام"، يعرض من خلاله أبرز ذكرياته بقميص فريق "الروسونيري"، قبل انتقاله إلى منافسه وجاره اللدود إنتر ميلان "النيراتزوري".

وانضم هاكان إلى صوف ميلان قادما من باير ليفركوزن في عام 2017 بعد ثلاث سنوات قضاها مع النادي الألماني، وخلال هذا الموسم، سجل اللعب التركي أربعة أهداف وصنع 10 أهداف في 33 مباراة بالدوري.

يذكر أن هاكان تشالهانوغلو (27 عاما) شارك مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وتعرض لثلاث هزائم متتالية وخرج صفر اليدين من دور المجموعات للبطولة.

المصدر: وكالات