لاعبو الأهلي يدعمون نجم الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب (صورة)

أعرب لاعبو نادي الأهلي المصري لكرة القدم، في لفتة إنسانية، عن دعمهم لنجم النادي ومنتخب "الفراعنة" السابق، عماد متعب، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على موقع "تويتر"، صورة لعدد من لاعبي "المارد الأحمر" وهم يحملون قميص عماد متعب رقم 9، وأرفقهوا بتعليق جاء فيه: " لاعبو فريقنا يدعمون نجم الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب +90".

لاعبو فريقنا يدعمون نجم الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب +90 📸🦅❤️ pic.twitter.com/ttWt00XNCA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 22, 2021

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ورفض متعب خلال ظهوره التلفزيوني الأخير الحديث عن أي أمور خاصة بمرضه، قائلا: "أنا الحمد لله تمام مفيش أي حاجة وإن شاء الله لما الدنيا تفتح هسافر إلى الخارج أطمئن على شوية حاجات وأرجع"، دون الكشف عن أي تفاصيل أو طبيعة الفحوصات التي سيخضع لها.

وأعلن اللاعب الشهير بـ"متعب حراس المرمى"، قبل فترة عبر حسابه على موقع "تويتر"، خضوعه لعملية جراحية، لم يفصح أيضا عن أي تفاصيل حولها، لكنه أكد أن العملية تمنعه من الظهور على التلفزيون.

وتعرض متعب بعد ذلك للإصابة بفيروس كورونا، ثم عاد للظهور تلفزيونيا، مع تغير في ملامح وجهه ووزنه.

المصدر: وكالات