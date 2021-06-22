الأهلي يهيمن على تشكيلة الأسبوع لذهاب "المربع الذهبي" لدوري أبطال إفريقيا

دخل خمسة من لاعبي نادي الأهلي المصري لكرة القدم، في التشكيلة المثالية لذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف وحيد، في عقر داره.

وتضمنت التشكيلة المثالية أسماء كل من لاعبين الأهلي المصري: محمد شريف، حمدي فتحي، والمغربي بدر بانون، المالي أليو ديانغ، وأكرم توفيق، الفائز بجائزة لاعب الأسبوع أيضا في ذهاب "المربع الذهبي" لدوري الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على موقع "تويتر" التشكيلة المثالية لذهاب الدور قبل النهائي للبطولة القارية للأندية، حيث دخل فيه 5 من لاعبي الأهلي، إضافة إلى 4 لاعبين من فريق كايزرشيفس الجنوب إفريقي، وبواقع لاعب واحد من فريقي الترجي الرياضي، والوداد الرياضي المغربي.

تشكيل الأسبوع بدوري أبطال إفريقيا! 🤩



🇪🇬 5x @AlAhly

🇿🇦 4x @KaizerChiefs

🇹🇳 1x @ESTunis1919

🇲🇦 1x @WACofficiel



هكذا يكون تشكيل جولة الذهاب من نصف نهائي #TotalEnergiesCAFCL 🦸‍♂️ pic.twitter.com/He0visAR2x — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 21, 2021

يذكر أن الأهلي خرج بفوز ثمين من ملعب "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية، حققه على مضيفه الترجي الرياضي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بالرغم من تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة بسبب أعمال شغب في المدرجات، حيث حصلت مناوشات بين جماهير الترجي وأمن الملعب الذي اضطر لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

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وستقام مباراة الإياب بين الأهلي وضيفه الترجي، يوم السبت المقبل، على استاد السلام في القاهرة.

بينما ستجمع المواجهة الثانية فريقي كايزرشيفس الجنوب إفريقي وضيفه الوداد الرياضي المغربي، يوم السبت أيضا، على ملعب "سوكر سيتي" في مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز كايزرشيفس على الوداد الرياضي (1-0) في عقر داره، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمديمة الدار البيضاء.

المصدر: وكالات