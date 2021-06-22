الكشف عن أفضل لاعب في "موقعة" الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على موقع "تويتر"، فوز اللاعب المصري أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في مباراة الترجي والأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على موقع "تويتر" صورة لأكرم توفيق، وعلق عليها، قائلا: "لاعب المباراة.. بتصويت الجمهور أكرم توفيق هو الأفضل في مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا!".

🌟 لاعب المباراة 🌟



بتصويت الجمهور أكرم توفيق هو الأفضل في مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا! 🦅 #TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @Football2Getherpic.twitter.com/1TQ6T1usYN — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 21, 2021

وخرج الأهلي بفوز ثمين من ملعب "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية، حققه على مضيفه الترجي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

إقرأ المزيد

وانطلقت المباراة بعد تأخير لمدة ساعة كاملة بسبب أعمال شغب في المدرجات، حيث حصلت مناوشات بين جماهير الترجي وأمن الملعب الذي اضطر لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوافد أكثر من 5 آلاف مشجع إلى ملعب حمادي العقربي، ليتجاوز الحضور العدد المسموح به، ما دفع الأمن لمحاولة السيطرة على الموقف وتفريقهم.

كما تواجد عدد كبير من الجماهير أمام بوابات الأمن، إذ خصصت السلطات 5 آلاف مشجع، وهو العدد المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

المصدر: RT