اجتماع لوزراء الرياضة والسياحة على هامش "سبورت أكورد"

ستضم قمة "سبورت أكورد" في يكاتيرينبورغ الروسية، نوفمبر المقبل، مشاركة لوزراء الرياضة والسياحة من مختلف البلدان.

أعلن عن ذلك المدير العام لجمعية "سبورت أكورد" Sport Accord، المنظمة للقمة، نيس هت، وقال إن برنامج "مينيستر أكورد" Minister Accord، الذي سينفذ في إطار القمة يعدّ إضافة ممتازة لبرنامج (سبورت أكورد 2021) الأساسي، وهو ما سيعزز التعاون بين البلدان، ويضمن استمرار تطوير السياحة الرياضية، والرياضة في جميع أنحاء العالم".

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وسيعقد اجتماع لوزراء الرياضة من دول مختلفة في قسم خاص لأوساط الأعمال لأول مرة خلال قمة 2021، والغرض منه مناقشة ودراسة المشكلات الحادة للبلدان والمناطق المشاركة في الحرة الرياضية العالمية. حيث سيوفر برنامج "مينيستر أكورد" للبلدان والقادة والوزارات فرصة فريدة للعمل معاً بشأن مستقبل الرياضة، والنظر في كيفية العمل مع الاتحادات الرياضية الدولية لدفع عجلة النمو في السياحة الرياضية.

كذلك أضاف هت أن الاجتماع سيوفّر فرصة لبناء جسور لتحسين المجتمع والرياضة من خلال تبادل أفضل الممارسات ومناقشة أهم القضايا التي تهم المجتمع الرياضي حول العالم.

بالإضافة إلى تبادل الدروس المستفادة، سيمكّن هذا الاجتماع القادة الحكوميين الرئيسيين من تعلّم كيف تكسر الرياضة الحواجز بين المجتمعات المختلفة وتوفر مناخاً مناسباً للاقتصادات الصحية.

سوف يكون من بين المشاركين في جلسة العمل رئيس جمعية "سبورت أكورد"، رافائيل كيلي، ووزير الرياضة في روسيا، أوليغ ماتيتسين، إلى جانب ممثلين آخرين، سيشاركون في نقاشات تفاعلية مفتوحة.

حول هذا علّق وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين: "يجب أن تعمل الرياضة والحكومة معاً. كي نصبح أقوى، علينا أن نتصرّف كلاعبين في نفس الفريق. وستتضمن القمة المجالات التي تتطلب مهارات اللاعبين الرياضيين وغيرها من المجالات التي تتطلب مهارات الخبراء الحكوميين. ينطبق هذا بشكل خاص على وزراء الرياضة".

وتابع ماتيتسين: "يسعدني تقديم (مينيستر أكورد) في إطار قمة (سبورت أكورد) المقبلة في يكاتيرينبورغ".

المصدر: RT