وزير الرياضة الروسي يدعو إلى إصلاحات بعد خروج روسيا من كأس أوروبا

دعا وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين، إلى استخلاص النتائج الصحيحة وإجراء إصلاحات في مجال كرة القدم على مستوى القاعدة، بعد خروج منتخب روسيا مبكرا من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم.

وودع المنتخب الروسي البطولة القارية من دور المجموعات، بعد خسارته أمام الدنمارك، أمس الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف واحد، علما بأن المنتخب الروسي كان قد مني بهزيمة قاسية في الجولة الأولى على يد المنتخب البلجيكي، بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية بصعوبة 1-0 على منتخب فنلندا المغمور.

وستقوم وزارة الرياضة بالاشتراك مع الاتحاد الروسي لكرة القدم، بتحليل نتائج أداء المنتخب الروسي في بطولة كأس أوروبا.

ووفقا لوزير الرياضة ماتيتسين، فإنه من الضروري استخلاص الاستنتاجات الصحيحة وإجراء إصلاحات في مجال كرة القدم على مستوى القاعدة.

وأضاف الوزير في تصريحات نشرتها البوابة الإلكترونية لوزارة الرياضة الروسية: "الفوز على فنلندا وتكبد هزيمتين كبيرتين من بلجيكا والدنمارك هي نتائج مخيبة للآمال للاعبي منتخب روسيا. جنبا إلى جنب مع الاتحاد الروسي لكرة القدم، علينا تحليل سبب الأداء المخيب في البطولة الأوروبية ".

وشدد ماتيتسين على ضرورة استخلاص الاستنتاجات الصحيحة من الأخطاء، وتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى إنشاء نظام موحد وفعال لكرة القدم على مستوى القاعدة، وأكد أيضا على ضرورة إعطاء الأولويات الرئيسية لتطوير المدربين وخلق بيئة تنافسية مفتوحة للرياضيين بمعايير اختيار موضوعية.

المصدر: تاس