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جدول مواعيد مباريات الثلاثاء في كأس أوروبا

الرياضة

جدول مواعيد مباريات الثلاثاء في كأس أوروبا
Reuters
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تقام اليوم الثلاثاء مباراتان في ذات التوقيت في إطار الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتلعب إنجلترا ضد التشيك، وكرواتيا ضد إسكتلندا.

وتتقاسم إنجلترا والتشيك صدارة المجموعة برصد 4 نقاط لكل منهما، وضمنتا على الأقل أن تكونا بين أربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي، بينما تحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متبوعة بإسكتلندا التي تملك نفس الرصيد.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

إنجلترا × التشيك – الساعة العاشرة مساء.

كرواتيا × اسكتلندا – الساعة العاشرة مساء.

المصدر: RT

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