الأرجنتين تهزم باراغواي وتحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

تأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، بفوزها 1-0 على باراغواي، اليوم الثلاثاء.

وسجل أليخاندرو غوميز، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى تمريرة متقنة من أنخيل دي ماريا وسدد الكرة ساقطة من مدى قريب من فوق الحارس.

وهذا الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين بنتيجة 1-0 في البطولة، كما أنها بقيت للمباراة 16 على التوالي دون خسارة ومنذ الهزيمة في قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز، سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، وأربع نقاط عن باراغواي، وست نقاط عن أوروغواي.

وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية.

المصدر: وكالات