نصف نهائي الكونفدرالية.. شبيبة القبائل يقلب الطاولة على القطن.. والرجاء يفرض التعادل على بيراميدز
قلب نادي شبيبة القبائل الجزائري تأخره بهدف أمام مضيفه فريق القطن الكاميروني إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ29 عن طريق لامبيرت أريانا، قبل أن يقلب الفريق الجزائري الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق أحمد كروم في الدقيقة الـ45+2 وبيير إتامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.
ملخص المباراة: 📹— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 20, 2021
شبيبة القبائل يقتنص فوزًا بهدفين مقابل هدف أمام كوتون سبورت في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية 🔥#TotalEnergiesCAFCC | @jsk_tweet | @FcCotonpic.twitter.com/efqjJCWEVO
وبهذا الانتصار خارج القواعد، وضع فريق شبيبة القبائل قدما في المباراة النهائية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي سيتضيفها في الجزائر الأحد المقبل.
نهاية المباراة! ⏱️— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 20, 2021
الرجاء يخرج بتعادل سلبي من ملعب بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية 💫#TotalEnergiesCAFCC | #PFCRCApic.twitter.com/VeKtRfo7Eu
وفي نصف النهائي الثاني فرض الرجاء المغربي التعادل السلبي على مضيفه بيراميدز المصري في القاهرة، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب لحسم تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية.
المصدر: RT