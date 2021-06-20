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نصف نهائي الكونفدرالية.. شبيبة القبائل يقلب الطاولة على القطن.. والرجاء يفرض التعادل على بيراميدز

الرياضة

نصف نهائي الكونفدرالية.. شبيبة القبائل يقلب الطاولة على القطن.. والرجاء يفرض التعادل على بيراميدز
Jeunesse Sportive de Kabylie/facebook
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قلب نادي شبيبة القبائل الجزائري تأخره بهدف أمام مضيفه فريق القطن الكاميروني إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ29 عن طريق لامبيرت أريانا، قبل أن يقلب الفريق الجزائري الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق أحمد كروم في الدقيقة الـ45+2 وبيير إتامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار خارج القواعد، وضع فريق شبيبة القبائل قدما في المباراة النهائية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي سيتضيفها في الجزائر الأحد المقبل.

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وفي نصف النهائي الثاني فرض الرجاء المغربي التعادل السلبي على مضيفه بيراميدز المصري في القاهرة، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب لحسم تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية.

المصدر: RT

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