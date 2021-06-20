المنتخب الإيطالي يعادل رقما قياسيا ما زال صامدا منذ ثلاثينات القرن الماضي

حقق المنتخب الإيطالي فوزا ثمينا على نظيره الويلزي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا بكرة القدم.

وتأهل "الآتزوري" لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على كل من تركيا (3-0) وسويسرا (3-0) وويلز (1-0).

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة بإحصائيات كرة القدم، فإن المنتخب الإيطالي وصل إلى 30 مباراة بدون أي خسارة، تحت قيادة مانشيني، ليعادل الرقم التاريخي الذي سجله المنتخب في الفترة ما بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة فيتوريو بوزو.

30 - Italy have now equaled their best unbeaten run: 30 straight games without defeat between 1935 and 1939 under Vittorio Pozzo. Unstoppable.#ItalyWales#ITAWALpic.twitter.com/acnsfCG84q — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 20, 2021

كما حقق المنتخب الإيطالي الفوز في 11 مباراة متتالية، تمكن فيها من الحفاظ على نظافة شباكه.

🇮🇹 𝗜 𝗧 𝗔 𝗟 𝗬 🇮🇹



🔹 30 games unbeaten

🔹 11 straight clean sheets

🔹 32 goals without reply #EURO2020pic.twitter.com/ZrB2irfeze — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: RT