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وفاة سباحة جزائرية شابة بسكتة قلبية أثناء التدريبات (صور)

الرياضة

وفاة سباحة جزائرية شابة بسكتة قلبية أثناء التدريبات (صور)
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فجع الوسط الرياضي الجزائري أمس السبت بوفاة السباحة الجزائرية الشابة منال حبوب عن عمر ناهز 17 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية خلال حصة تدريبية.

ونعى نادي "اتحاد الجزائر العاصمة" الراحلة الشابة التي كانت تلعب في صفوفه.

كما نعت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية حبوب عبر حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة النهار الجزائرية فإن حبوب كانت تستعد أيضا لامتحانات الشهادة الثانوية (البكلوريا) اليوم الأحد.

المصدر: صحيفة النهار الجزائرية

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