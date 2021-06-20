وفاة سباحة جزائرية شابة بسكتة قلبية أثناء التدريبات (صور)

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة، حبوب منال، سباحة المنتخب الوطني واتحاد العاصمة، وبهذا المصاب الجلل ،يتقدم كل اطارات و موظفي وزارة الشباب والرياضة الى عائلة المرحومة والأسرة الرياضية بخالص التعازي راجين من الله ان يتقبلها قبولا حسنا ، ويلهم ذويها الصبر و السلوان.

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