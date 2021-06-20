وفاة سباحة جزائرية شابة بسكتة قلبية أثناء التدريبات (صور)
فجع الوسط الرياضي الجزائري أمس السبت بوفاة السباحة الجزائرية الشابة منال حبوب عن عمر ناهز 17 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية خلال حصة تدريبية.
ونعى نادي "اتحاد الجزائر العاصمة" الراحلة الشابة التي كانت تلعب في صفوفه.
بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا مساء اليوم نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله سباحة المنتخب الوطني و فريق اتحاد العاصمة #حبوب_#منال عن عمر ناهز الـ17 عاماً .— USM Alger (@USMAofficiel) June 19, 2021
إنّا لله وإنّا إليه راجعون pic.twitter.com/eup75XsNdU
كما نعت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية حبوب عبر حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة، حبوب منال، سباحة المنتخب الوطني واتحاد العاصمة، وبهذا المصاب الجلل ،يتقدم كل اطارات و موظفي وزارة الشباب والرياضة الى عائلة المرحومة والأسرة الرياضية بخالص التعازي راجين من الله ان يتقبلها قبولا حسنا ، ويلهم ذويها الصبر و السلوان.— وزارة الشباب والرياضة🇩🇿 (@MJSAlgerie) June 19, 2021
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🔴نعي— بوبكر العربي إعلامي جزائري (@boubekeur_larbi) June 20, 2021
وفاة سباحة المنتخب الوطني منال حبوب في حصة تدريبية
السباحة تبلغ من العمر 17 سنة و كانت ستجتاز امتحان الباكالوريا بدأ من اليوم
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/urVt2kCrnO
وحسب صحيفة النهار الجزائرية فإن حبوب كانت تستعد أيضا لامتحانات الشهادة الثانوية (البكلوريا) اليوم الأحد.
المصدر: صحيفة النهار الجزائرية