الهولندي فرستابن يتوج بجائزة فرنسا للفورمولا 1 (فيديو)

أحرز الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق ريد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الأول على حلبة لوكاستيليه بسباق جائزة فرنسا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا 1 اليوم الأحد.

وتفوق فرستابن البالغ 23 عاما على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في اللفة قبل الأخيرة ليوسع الفارق عنه في صدارة بطولة العالم.

وجاء المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول في المركز الثالث.

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وهذا الفوز هو الثالث لفرستاين هذا الموسم في 7 سباقات أقيمت حتى الآن، والثالث أيضا لفريق ريد بول تواليا بعد تتويج فرستابن في إمارة موناكو ثم زميله بيريس في باكو.

وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرات يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خيبتي موناكو وباكو، وكان قاب قوسين من تحقيق ذلك، لكن فرستابن ضغط عليه في اللفات الأخيرة وانتزع منه صدارة السباق في اللفة قبل الأخيرة ليجتاز خط الوصول في المركز الأول.

ووسع فرستابن الفارق بينه وبين هاميلتون في صدارة ترتيب السائقين في بطولة العالم إلى 12 نقطة.

المصدر: أ ف ب