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بالفيديو.. ممفيس ديباي يشارك في سخرية بين الجيران

الرياضة

بالفيديو.. ممفيس ديباي يشارك في سخرية بين الجيران
AFP DEAN MOUHTAROPOULOS
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شارك نجم المنتخب الهولندي ممفيس ديباي من حيث لا يدري في سخرية بين الجيران أثناء مواجهة هولندا والنمسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم.

اعتاد المشجعون الهولنديون بشدة على جيرانهم في كوخهم الصيفي أثناء متابعة مباراة منتخب هولندا ضد النمسا.

ولاحظ المشجعون أن بث الجيران على الإنترنت يتأخر 30 ثانية، ولم يفشلوا في الاستفادة من ذلك.

وعندما أهدر ديباي فرصة تعزيز تقدم الطواحين، بعدما مرر له فيغورست كرة عرضية، لكنه أطاح بها بغرابة أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا (1-0).
بدأ المشجعون بالصراخ متظاهرين بتسجيل ديباي لهدف محقق.

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وعندما سمع الجيران أصوات الهتاف، استعدوا بدورهم للفرح بالهدف الذي سجله ديباي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل.

وفازت "الطواحين" الهولندية بثنائية نظيفة، سجلها ممفيس ديباي من ركلة جزاء ودينزل دومفريس في الدقيقتين 11 و67 على التوالي، ليصبح ثالث المنتخبات التي تضمن مقعدها في ثمن نهائي البطولة القارية بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

المصدر:twitter/ESPNFC

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