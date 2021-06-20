بعد 9 أعوام و24 لقبا.. خافي مارتينيز يغادر بايرن ميونخ إلى الدوري القطري (فيديو)

أعلن نادي قطر القطري اليوم الأحد تعاقده مع النجم الإسباني المخضرم خافي مارتينيز البالغ 32 عاما، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن بايرن ميونخ الألماني.

ونشر النادي القطري مقطع فيديو لمارتينيز يعرب فيه عن سعادته بانضمامه للفريق في الموسم الجديد.

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ولم يعلن النادي عن أي تفاصيل مالية للصفقة أو مدة التعاقد.

ويعد مارتينيز أحد أبرز أفراد الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، بعدما حقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، كما فاز بلقب أمم أوروبا 2012، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن ميونخ، والدوري الألماني 9 مرات، وكأس ألمانيا في 5 مناسبات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الألماني أربع مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

وأعلن النادي البافاري عقب نهاية الموسم المنصرم أن النجم الإسباني سيرحل عن الفريق بعد 9 أعوام قضاها بين صفوفه، وذلك بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد العقد.

وكان الفريق البافاري قد تعاقد مع مارتينيز من أتلتيك بلباو الإسباني عام 2012 في صفقة قياسية للنادي حينذاك بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وتوج مارتينيز مع البايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020، وأحرز إجمالا 24 لقبا مع الفريق البافاري العريق.

المصدر: نادي قطر القطري