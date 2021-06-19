البرتغال وألمانيا تدخلان تاريخ أمم أوروبا بالأهداف العكسية

تعرض المنتخب البرتغالي حامل اللقب لخسارة مريرة أمام نظيره الألماني بنتيجة 4-2 ضمن بطولة أمم أوروبا، وسجل المنتخب البرتغالي 4 أهداف، اثنان في شباكه، واثنان في شباك "المانشافت".

وجاء هدفان من أهداف المنتخب الألماني بأقدام لاعبي البرتغال بالخطأ في شباك منتخبهم (نيران صديقة).

وأصبحت البرتغال، أول فريق أوروبي يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة بالبطولات الكبرى سواء أمم أوروبا أو كأس العالم.

2 - Portugal are the first European nation ever to concede two own goals in a single match at a major tournament (World Cup or Euros). Sabotage. #POR#EURO2020pic.twitter.com/XjzHSXwTEz — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2021

كما باتت ألمانيا أول فريق في تاريخ منافسات بطولة أمم أوروبا يسجل هدفا عكسيا ويستفيد من أهداف عكسية في نفس النسخة من البطولة القارية، بعدما خسرت في مباراتها الافتتاحية بهدف مدافعها ماتس هوميلس (العكسي) أمام فرنسا.

1 - Germany are the first side in European Championship history to both score and benefit from an own goal in the same tournament. Unique. #EURO2020#GER — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2021

🇵🇹🆚🇩🇪 = 🤯



⏰1⃣5⃣⚽️ Ronaldo

⏰3⃣5⃣⚽️ Rúben Dias og

⏰3⃣9⃣⚽️ Raphaël Guerreiro og

⏰5⃣1⃣⚽️ Havertz

⏰6⃣0⃣⚽️ Gosens

⏰6⃣7⃣⚽️ Diogo Jota #EURO2020pic.twitter.com/S7BQFCqqjR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

إقرأ المزيد

وأجريت المباراة بين المنتخبين اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

المصدر: RT