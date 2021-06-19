أمم أوروبا.. التشيكلة الأساسية لمواجهة البرتغال وألمانيا

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، الذي سيستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا والبرتغال ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة مضيفه الألماني:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواخيم لوف التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة ضيفه البرتغالي "حامل اللقب":

وتدخل هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

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يذكر أن المنتخب البرتغالي حقق فوزا كبيرا على نظيره الهنغاري في مباراته الافتتاحية بثلاثية نظيفة، فيما تدخل ألمانيا مباراتها الثانية بدون نقاط بعد خسارتها في مباراتها الأولى أمام فرنسا بهدف دون مقابل.

المصدر: RT