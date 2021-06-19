 
مباشر

الروسي روبليف يتأهل إلى نهائي بطولة هاله الألمانية (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يتأهل إلى نهائي بطولة هاله الألمانية (فيديو)
AFP CARMEN JASPERSEN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnjo

تأهل الروسي أندريه روبليف البالغ 23 عاما إلى نهائي بطولة هاله الألمانية لكرة المضرب اليوم السبت، بعد تغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور نصف النهائي.

وحسم روبليف المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-1 و3-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة.

إقرأ المزيد
الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة روتردام الهولندية للتنس (فيديو)
الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة روتردام الهولندية للتنس (فيديو)

وسيواجه روبليف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.3 مليون يورو، الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية بين الكندي فيليكس أوجر ألياسيم والفرنسي أوغو هامبرت.

وسيحاول روبليف الفوز باللقب التاسع خلال مسيرته الاحترافية والثاني هذا العام بعد تتويجه بلقب بطولة روتردام الهولندية في مارس الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا