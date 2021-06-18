الكشف عن حقيقة صورة محمد صلاح مع إداري في نادي بيتار الإسرائيلي (صورة)

ذكرت صحيفة One الإسرائيلية أن إداريا في نادي بيتار الإسرائيلي يدعى موشيه الماسي اضطر للكذب بشأن جنسيته، عند التقاط صورة تذكارية مع النجم المصري محمد صلاح في مدينة دبي الإماراتية.

وكشف الصحيفة الإسرائيلية أن الماسي اضطر لإخفاء جنسيته الإسرائيلية وأقنع صلاح بأنه سائح كولومبي لكي يوافق "الفرعون" المصري على التقاط صورة تذكارية معه.

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משה אלמסי, עוזרו של מאיר הרוש בקבוצה הירושלמית סיפר לכוכב ליברפול שהוא בכלל מקולומביה, והמצרי מצידו לא היה מודע לזה שהבחור שהוא מצטלם איתו ישראלי

איך יגיבו לתמונה במצרים❓ pic.twitter.com/ntd2cCV7Ec — ONE (@ONE_CO_IL) June 14, 2021

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ويشغل الماسي منصب مساعد مئير حروش المدير الإقتصادي في نادي بيتار الإسرائيلي المعروف بموقف جماهيره المتشدد والمعادي للعرب.

المصدر: ONE_CO_IL/twitter