الدنماركي إريكسن يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن نجم المنتخب الوطني كريستيان إريكسن غادر المستشفى بعد جراحة ناجحة عقب أيام قليلة من إصابته بأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الأولى بأمم أوروبا.

وبعد خروجه من المشفى زار إريكسن زملاءه في قاعدة الفريق التدريبية في مدينة هلسينجور الساحلية التي تقع على بعد 45 كيلومترا من ملعب باركن الذي سقط فيه مغشيا عليه. وقال الاتحاد الدنمركي إنه سيعود إلى بيته لقضاء بعض الوقت مع الأسرة.

وأجرى إريكسن جراحة ناجحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

Denmark midfielder Christian Eriksen has been discharged from hospital after a successful operation, days after he collapsed on the pitch during Denmark's Euro 2020 opener, the Danish football association said on Friday. https://t.co/FZe7Rn1NpT — Reuters Sports (@ReutersSports) June 18, 2021

إقرأ المزيد

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وصدم انهيار إريكسن على أرض الملعب عشاق كرة القدم حول العالم وتوقفت المباراة لنحو ساعتين وخسرتها الدنمارك بهدف دون مقابل بعد استئنافها.

المصدر: رويترز