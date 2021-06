رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى 300 مليون

✅️ Most -followed persons on Instagram as of June 18, 2021 👇🏻



01 - @cristiano : 300m

02- @therock : 246m

03 - @arianagrande : 244m

04 - @kyliejenner : 241m

05 - @selenagomez : 237m

06- @kimkardashian : 229m

07- @leomessi : 218m

08- @beyonce : 186m

09 - @justinbieber : 178m pic.twitter.com/F5V4VPtVmU