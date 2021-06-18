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بالفيديو.. مصرع سائق دراجات نارية خلال محاولته تحقيق قفزة بهلوانية لمسافة 107 أمتار

الرياضة

بالفيديو.. مصرع سائق دراجات نارية خلال محاولته تحقيق قفزة بهلوانية لمسافة 107 أمتار
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لقي سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل البالغ 28 عاما مصرعه اليوم الجمعة أثناء محاولته تحقيق قفزة بهلوانية على منحدر ترابي لمسافة 107 أمتار.

وفشل هارفيل في قفزته ليرتطم بقوة بالمنحدر الترابي الذي كان يرغب بتجاوزه، ولقي مصرعه على الفور في الحادثة المروعة.

وكان هارفيل قد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بعد قفزه لمسافة 90.5 متر.  

المصدر: إنترفاكس

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