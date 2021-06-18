بالفيديو.. مصرع سائق دراجات نارية خلال محاولته تحقيق قفزة بهلوانية لمسافة 107 أمتار

لقي سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل البالغ 28 عاما مصرعه اليوم الجمعة أثناء محاولته تحقيق قفزة بهلوانية على منحدر ترابي لمسافة 107 أمتار.

وفشل هارفيل في قفزته ليرتطم بقوة بالمنحدر الترابي الذي كان يرغب بتجاوزه، ولقي مصرعه على الفور في الحادثة المروعة.

#AlexHarvill#RIP He died doing what he loved. He was attempting a world record. Prays for his loved ones and family pic.twitter.com/TEsBfLBIzZ — DecepticonKing83 (@StillHe98628970) June 18, 2021

وكان هارفيل قد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بعد قفزه لمسافة 90.5 متر.

المصدر: إنترفاكس