الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هاله الألمانية للتنس

تأهل الروسي أندريه روبليف البالغ 23 عاما إلى الدور نصف النهائي من بطولة هاله الألمانية لكرة المضرب اليوم الجمعة، بعد فوزه على صاحب الأرض فيليب كولشرايبر في الدور ربع النهائي.

وتمكن روبليف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

Congratulations, two-set win for Andrey Rublev 👍 With the 7-6(4) 6-2 over Philipp Kohlschreiber the last German in the singles competition is eliminated. See you next year, dear Kohli! ✌️ #NOVENTIOPEN#NOVENTIOPEN2021#Tennis#ATP500 📸 NOVENTI OPEN/Mathias Schulz pic.twitter.com/94CcF53yiY — NOVENTI OPEN (@ATPHalle) June 18, 2021

وسيواجه روبليف في المربع الذهبي من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.3 مليون يورو، الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز بدوره على الجنوب إفريقي لويد هاريس جورج بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru