بوتاس وهاميلتون يتصدران التجارب بجائزة فرنسا الكبرى

احتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وزميله البريطاني لويس هاميلتون المركزين الأول والثاني على الترتيب في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة فرنسا الكبرى، لسباقات فورمولا1.

وتفوق بوتاس على الجميع اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من بطولة العالم، عندما سجل أفضل زمن وهو دقيقة واحدة و33.448 ثانية بينما تخلف عنه هاميلتون بفارق 0.335 ثانية.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث مسجلا دقيقة واحدة و33.880 ثانية تلاه زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز الفائز بسباق أذربيجان.

وبعد أول ست جولات من الموسم ينفرد فرستابن بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق أربع نقاط على هاميلتون حامل لقب البطولة.

وشهدت الجولة بعض الحوادث تعرضت خلالها أكثر من سيارة لبعض الأضرار ومنها سيارة الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن.

المصدر: "رويترز"