رد الزمالك بشأن عرض النصر السعودي لضم الونش

حسم مسؤولو نادي الزمالك المصري، موقفهم من رحيل محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأبيض إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الزمالك تلقى عرضا رسميا مؤخرا من النصر السعودي لضم الونش، مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل البرازيلي مايكون عن صفوف العالمي للموسم المقبل.

وأكدت الصحفية، أن إدارة نادي الزمالك رفضت مناقشة عرض النصر السعودي من الأساس، لأن الونش لاعب أساسي في تشكيلة المدرب باتريس كارتيرون ورحيله أمر مرفوض.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة الزمالك ستتفاوض مع اللاعب البالغ 26 عاما في الأيام القليلة المقبلة بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023 مع رفع راتبه السنوي المقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة عرض نادي النصر السعودي أو أي تفاصيل أخرى بخصوص التعاقد سواء كان بيع نهائي أو على سبيل الإعارة.

وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت أن المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، عرض على محمود الونش، راتبا سنويا يقدر بـ 2 مليون دولار من أجل الانتقال لصفوف النصر السعودي هذا الصيف.

المصدر: "اليوم السابع"