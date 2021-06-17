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بالفيديو.. نجم المنتخب الأوكراني يتحدى رونالدو ويتصرف بعكس نصيحته تماما

الرياضة

بالفيديو.. نجم المنتخب الأوكراني يتحدى رونالدو ويتصرف بعكس نصيحته تماما
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تصرف أندريه يارمولينكو نجم المنتخب الإيطالي بعكس ما نصح به كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، بخصوص زجاجات المشروبات الغازية لرعاة بطولة أمم أوروبا.

وقام يارمولينكو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1 اليوم الخميس، بتقريب زجاجتين من المشروبات الغازية لشركة "كوكا كولا" وزجاجة جعة لشركة "هاينيكن" كانوا أمامه على الطاولة التي كانت تتزين بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تتويجه بها لمساهمته الكبيرة في فوز منتخب بلاده وتسجيله الهدف الأول في المباراة.

وقال مازحا: "لقد رأيت رونالدو يبعد الكوكا كولا، أنا سأضعها أمامي وسأضع الهاينيكن، انضموا إلي".

وكان رونالدو قد بدأ بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا" في البطولة القارية، ورفع زجاجة مياه، قائلا: اشربوا الماء، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء هنغاريا أمس الأول، الذي انتهى بفوز "برازيل أوروبا" بثلاثية بيضاء.

وأتبع رونالدو نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف دون مقابل، بإبعاد زجاجة جعة من شركة "هاينكن" ووضعها تحت الطاولة.

كما أبعد مانويل لوكاتيلي نجم المنتخب الإيطالي زجاجات المشروبات الغازية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على سويسرا بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، ووضع قارورة مياه أمامه.

وعلى العكس تماما، قام مدرب المنتخب الروسي بفتح زجاجة "كوكا كولا" كانت أمامه وقام بشربها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز روسيا على فنلندا بهدف نظيف أمس الأربعاء.

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وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اللاعبين بعدم إبعاد منتجات رعاة بطولة أمم أوروبا خلال المؤتمرات الصحفية للبطولة القارية.

وقال منظمو البطولة اليوم الخميس: "اليويفا ذكّر المنتخبات المشاركة في البطولة، بأن الشراكات التجارية الراعية جزء لا يتجزأ من تنظيم البطولة، ولضمان تطوير اللعبة في أوروبا، بما في ذلك منافسات الشباب والسيدات".

المصدر: RT

 

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