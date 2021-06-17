أولمبياد طوكيو: قائمة البرازيل تشهد غياب نيمار واستدعاء ألفيس

يغيب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا عن حملة دفاع منتخب بلاده البرازيل عن لقبه بطلا لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.

ووجهت الدعوة إلى المدافع المخضرم داني ألفيس لإضفاء لمسة من الخبرة على أداء "السيليساو".

ويغيب أيضا قائد وقطب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس الذي توج مع زميله نيمار باللقب الأولمبي عام 2016 في ريو دي جانيرو، وذلك بحسب اللائحة التي كشف عنها مدرب المنتخب الأولمبي البرازيلي أندريه غاردين اليوم الخميس.

A lista completa dos 18 jogadores que vão defender o ouro olímpico do futebol masculino em #Tokyo2020. Vamos, Brasil! 🥇🇧🇷 pic.twitter.com/dtaOR3CxP1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2021

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وتم استدعاء لاعبين آخرين من البطولة الفرنسية هما لاعب وسط ليون، برونو غيمارايش، وجيرسون الوافد الجديد الى صفوف مرسيليا.

ويغيب ألفيس (38 عاما) الذي يلعب حاليا مع نادي ساو باولو بعد حصده الألقاب مع فريقي إشبيلية وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، عن تشكيلة المنتخب البرازيلي المشارك في الوقت الحالي في كوبا أمريكا في البرازيل، بسبب إصابة في الركبة.

لكن غاردين يأمل في أن يتعافى ألفيس في الوقت المناسب ليكون جاهزا لبداية "السيليساو" لحملة الدفاع عن لقبه في 22 يوليو المقبل ضد ألمانيا وصيفته في نهائي 2016 في ريو.

وتسمح لوائح المسابقة الأولمبية بمشاركة ثلاثة لاعبين فقط فوق سن الـ24 في كل منتخب.

وفضلا عن ألفيس، سيكون المنتخب الأولمبي البرازيلي معززا بلاعبين آخرين ذوي خبرة هما حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي سانتوس (31 عاما) ومدافع إشبيلية دييغو كارلوس (28 عاما).

وسيكون لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي دوغلاس لويز الوحيد الذي سيخوض غمار بطولتين كبيرتين مع المنتخب البرازيلي هذا الصيف: كوبا أمريكا والألعاب الأولمبية.

وبالنسبة لنيمار وماركينيوس والنجوم الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، فإن أنديتهم لم توافق على التخلي عن خدماتهم، وهذا ليس إلزاميا كون البطولة الأولمبية ليست جزءا من المواعيد الرسمية للاتحاد الدولي "الفيفا" للمباريات الدولية.

وقبل 5 سنوات، سجل نيمار ركلة الجزاء الحاسمة (5-4) التي منحت "السيليساو" لقبه الأولمبي الأول ضد ألمانيا بملعب ماراكانا الشهير، فأضافه إلى لقب كأس القارات عام 2013، وهو يمني النفس بالظفر بكوبا أمريكا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما غاب عن النسخة الأخيرة عام 2019 في البرازيل أيضا بسبب الإصابة.

ويحترف تسعة لاعبين من أصل 18 لاعبا في التشكيلة المستدعاة إلى الألعاب الأولمبية في صفوف أندية أوروبية بينهم أنتوني الذي قدم موسما رائعا مع أياكس أمستردام الهولندي، واللاعب السابق لبوردو الفرنسي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي حاليا مالكوم.

قائمة لاعبي البرازيل الـ18 الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في الأولمبياد:

- في حراسة المرمى: سانتوس (أتليتيكو باراناينسي) وبرينو (غريميو).

- في خط الدفاع: نينو (فلومينينسي) وغابريال ماغاليايس (أرسنال الإنجليزي) ودييغو كارلوس (إشبيلية الإسباني) وغيلييرمي أرانا (أتليتكو مينيرو) وغابرييل مينينو (بالميراس) ودانيال ألفيس (ساو باولو).

- في خط الوسط: برونو غيمارايش (ليون الفرنسي)، جيرسون (مرسيليا الفرنسي)، كلاودينيو (ريد بول براغانتينو)، دوغلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) وماثيوس هنريكي (غريميو).

- في خط الهجوم: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، ماتيوس كونيا (هرتا برلين الألماني)، مالكوم (زينت سان بطرسبورغ الروسي)، بيدرو (فلامنغو) وباولينيو (باير ليفركوزن الألماني).

المصدر: أ ف ب