في مشهد إنساني.. توقف مباراة الدنمارك وبلجيكا لمدة دقيقة دعما لإريكسن (فيديو)

حرص منتخبا بلجيكا والدنمارك على دعم كريستيان إريكسن خلال المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاغن، ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وفي الدقيقة العاشرة من المباراة (وهو نفس رقم قميص إريكسن) توقف لاعبو الفريقين عن اللعب وبدأوا في التصفيق وسط عاصفة من التشجيع من قبل الجماهير على المدرجات التي رفعت الكثير من لافتات الدعم لإركسن كتب على أكبرها: "كل الدنمارك معك يا كريستيان".

ويتعافى إريكسن في المستشفى، وسيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه عقب أزمة قلبية مفاجئة في لقطة فجرت تعاطف الجميع، خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا أمام فنلندا السبت الماضي. وتحوم شكوك حول مستقبله الكروي.

كما قدم المنتخب البلجيكي قبل بداية اللقاء هدية لإريكسن عبارة عن قميص لمنتخب بلجيكا باسم إريكسن وعليه رقم 10 يظهر عليه تواقيع جميع لاعبي المنتخب البلجيكي.

ГООООЛ! Дания забила уже на второй минуте 🤯🤯🤯



Поульсен открыл счет – 1:0. Парни вышли биться за Эриксена 👊 pic.twitter.com/aGL9LBzvMv — Матч ТВ (@MatchTV) June 17, 2021

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وتأتي المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT