في مشهد إنساني.. توقف مباراة الدنمارك وبلجيكا لمدة دقيقة دعما لإريكسن (فيديو)
حرص منتخبا بلجيكا والدنمارك على دعم كريستيان إريكسن خلال المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاغن، ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وفي الدقيقة العاشرة من المباراة (وهو نفس رقم قميص إريكسن) توقف لاعبو الفريقين عن اللعب وبدأوا في التصفيق وسط عاصفة من التشجيع من قبل الجماهير على المدرجات التي رفعت الكثير من لافتات الدعم لإركسن كتب على أكبرها: "كل الدنمارك معك يا كريستيان".
👏🏼👏🏼👏🏼 beautiful scenes @ChrisEriksen8pic.twitter.com/jFgsKtrOEa— Osman 🎗 (@OsmanZtheGooner) June 17, 2021
ويتعافى إريكسن في المستشفى، وسيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه عقب أزمة قلبية مفاجئة في لقطة فجرت تعاطف الجميع، خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا أمام فنلندا السبت الماضي. وتحوم شكوك حول مستقبله الكروي.
❤️ "All of Denmark is with you, Christian."#EURO2020https://t.co/zp0PcsgPBmpic.twitter.com/vz5Q9VXfVU— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
كما قدم المنتخب البلجيكي قبل بداية اللقاء هدية لإريكسن عبارة عن قميص لمنتخب بلجيكا باسم إريكسن وعليه رقم 10 يظهر عليه تواقيع جميع لاعبي المنتخب البلجيكي.
ГООООЛ! Дания забила уже на второй минуте 🤯🤯🤯— Матч ТВ (@MatchTV) June 17, 2021
Поульсен открыл счет – 1:0. Парни вышли биться за Эриксена 👊 pic.twitter.com/aGL9LBzvMv
وتأتي المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".
المصدر: RT