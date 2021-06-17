 
مباشر

ولي العهد السعودي يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ5 ملايين ريال

الرياضة

ولي العهد السعودي يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ5 ملايين ريال
BANDAR AL-JALOUD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmzo

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنويا دعما للاتحاد العربي.

إقرأ المزيد
تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم
تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم

وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية إن الاتحاد العربي تلقى مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه.

كما زكت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز رئيسا للاتحاد لفترة رئاسية جديدة بين عامي 2021 - 2025.

المصدر: صحيفة "الصباح العربي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا