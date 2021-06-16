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دي بروين نجم المنتخب البلجيكي جاهز لمواجهة الدنمارك بعد شفائه من إصابة نهائي الأبطال

الرياضة

دي بروين نجم المنتخب البلجيكي جاهز لمواجهة الدنمارك بعد شفائه من إصابة نهائي الأبطال
Reuters
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أعلن روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن صانع اللعب كيفن دي بروين أصبح لائقا لمواجهة الدنمارك اليوم الخميس ولظهور طال انتظاره في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وأصيب دي بروين بكسر في الأنف وتجويف العين في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وغاب عن استعدادات بلجيكا لبطولة أوروبا وكذلك عن مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثانية أمام روسيا السبت الماضي، التي فازت فيها بلجيكا بثلاثية نظيفة.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة الدنمارك: "دي بروين بات جاهزا من الناحية الطبية. حصل على الضوء الأخضر من الأطباء للمشاركة".

وأضاف: "السؤال الآن عن الفترة التي يستطيع أن يلعبها وكيفية استغلال المباراتين المتبقيتين لمساعدته على استعادة كامل لياقته".

وتابع:"أنا سعيد بالتقدم الذي أحرزه وحالته تتحسن بشكل كبير من يوم إلى آخر".

وأضاف: "أكسل فيتسل في نفس الموقف والأمر يختلف قليلا مع إيدن هازارد لأنه شارك بالفعل في مباراة ودية أمام كرواتيا والمواجهة أمام روسيا. نسعى لتجهيز كل لاعب لخوض 90 دقيقة كاملة في المباراتين المقبلتين".

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وستلعب بلجيكا مباراتها الأخيرة في المجموعة أمام فنلندا في سان بطرسبورغ الاثنين المقبل.

وأصيب دي بروين صانع لعب بلجيكا (29 عاما) في كرة مشتركة مع أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي حين خسر مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في الـ29 من مايو الماضي.

وخضع لجراحة بعد خمسة أيام من النهائي وصفها الأطباء بأنها بسيطة وقضى أسبوعا للتعافي في منزله قبل الانضمام إلى تشكيلة بلجيكا يوم الاثنين الماضي.

لكنه لم يتدرب خلال أسبوعه الأول مع المنتخب وظل في قاعدة بلجيكا التدريبية حين سافر الفريق إلى سان بطرسبورغ لخوض المباراة الأولى أمام روسيا.

المصدر: رويترز

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