أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إيطاليا وسويسرا

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وسويسرا، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويديرها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الثانية في البطولة:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب سويسرا، فلاديمير بيتكوفيتش التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة مضيفه "الآتزوري":

وتدخل هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

يذكر أن المنتخب الإيطالي فاز في مباراته الافتتاحية على تركيا بثلاثية نظيفة، فيما تعادلت سويسرا مع ويلز بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT