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جدول مواعيد مباريات الأربعاء في كأس أوروبا

الرياضة

جدول مواعيد مباريات الأربعاء في كأس أوروبا
Reuters
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تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، في يومها السادس، بإجراء ثلاث مباريات.

ويحتضن ملعب الأوليمبيكو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب إيطاليا وضيفه منتخب سويسرا، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى من الجولة الثانية في دور المجموعات بالبطولة القارية.

وفي المجموعة عينها، تبحث تركيا عن التعويض عندما تلتقي ويلز في باكو بعد خسارتها أمام الآتزوري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

أما في المجموعة الثانية، تحل فنلندا ضيفة على روسيا في سان بطرسبورغ.

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وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، حسب توقيت مكة المكرمة:

فنلندا × روسيا – الساعة الرابعة عصرا.

تركيا × ويلز – الساعة السابعة مساء.

إيطاليا × سويسرا – الساعة العاشرة مساء.

المصدر: RT

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